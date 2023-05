Benfica triunfa e praticamente afasta SC Braga do título

Entrou bem no jogo. O Benfica encostou o SC Braga "às cordas" e manteve na sua posse o domínio do jogo.





O SC Braga apenas na parte final chegou perto da baliza do Benfica. João Neves, no meio-campo, assumia os comandos das operações, Neres fazia os desiquilíbrios no relvado, faltando apenas o golo.





Na segunda parte, o jogo foi mais equilibrado, embora os "encarnados" fossem mais incisivos nos ataques.





Gonçalo Ramos rematou apertado após um cruzamento, bola no poste e a sair para fora.





Aos 67, Pizzi acabado de entrar viu de perto Neres a desmarcar Rafa para este último fugir para o golo, já na área.





O SC Braga reagiu, Bruma ia trocando as voltas aos jogadores da casa, mas foi Rafa novamente a protagonizar um lance de claro golo. No entanto, Rafa fez a bola passar por cima do guarda-redes e também da baliza.





Do outro lado, o SC Braga teve um cruzamento perigoso e, só por azar, não teve um jogador seu a encostar para o empate.





Com o passar do tempo, a confiança dos adeptos na Luz traduziu-se em festejos assim que o árbitro apitou para o final.





Assim, o Benfica mantém a liderança e deixa o FC Porto (agora a 7 pontos) mais pressionado, pois joga na 2.ª feira em casa do Arouca, a sensação deste ano.





O Benfica soma 80 pontos, FC Porto 73 e menos um jogo, o Sporting de Braga mantém-se no terceiro posto, com 71.