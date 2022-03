Benfica ultrapassa Ajax e segue na Champions

Preocupações iniciais das duas equipa em manter a posse de bola. Nas defesas, apostava-se numa organização que deixasse os adversários em fora de jogo. Mais perigoso o Ajax, enquanto o Benfica tentava a sorte com passes longos para Darwin na frente.A equipa da casa trocava os olhos aos defesas "encarnados" com diagonais, que muitas vezes acabaram em pontapés de canto. Do lado do Benfica, apenas aos 20 minutos de jogo se alcançou o primeiro de três cantos consecutivos.A equipa neerlandesa apostava em cruzamentos para o segundo poste, por vezes, perigosos. Num deles, valeu o corte providencial de Vertonghen, a evitar o pior.O Benfica estava com dificuldade na saída de bola perante um adversário dominador e ia resistindo ao melhor futebol do Ajax, mas o "nulo" manteve-se até ao intervalo.Após o descanso, novamente o Benfica muito recuado no terreno, a cortar espaços desde o meio campo. Aos 57', um lance protagonizado por Rafa deu canto. De seguida, Vertonghen cabeceou, mas faltou o toque final de um companheiro.Na outra baliza, Antony cabeceou para o que parecia ser golo, mas o esférico saiu ligeiramente por cima.Aos 66, Rafa espreitou o golo num lance de mau atraso de Blind, valeu o corte "in extremis" de outro companheiro.Já decorria o minuto 70, o Ajax voltou a acelerar o seu jogo, sempre procurando a vantagem posicional na área e através de remates inesperados.Nesta parte final da partida notava-se um Benfica mais pressionante e a tentar provocar o erro do adversário.Aos 77 minutos, o golo de Darwin calou a Johan Cruyff Arena. Livre marcado na direita por Grimaldo, várias movimentações na área, onde surgiu o atacante uruguaio a cabecear para os fundos das redes.

A partir deste momento, jogou-se mais com o coração e com os nervos, com o Ajax a atacar e o Benfica na entreajuda defensiva, mas eficaz. Ainda foi uma fuga de Yaremchuk a causar mais perigo para a baliza adversária, mas o lance foi cortado pela defesa da casa.





Soou o apito final e a festa foi do Benfica, após uma exibição defensiva irrepreensível, embora arriscada, e, como sempre, com um Odisseas Vlachodimos a garantir a segurança necessária entre os postes.





Sobre o futuro, o Benfica não terá muito por onde escolher, pois está numa lista dos oito melhores da prova europeia. Bayern Munique, Liverpool, Manchester City e os espanhóis do Real Madrid e do Atlético de Madrid já garantiram a passagem.





O Benfica repete, seis anos depois, a presença nos "quartos". Na altura, foi afastado pelo Bayern de Munique.