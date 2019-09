Benfica vai festejar conquista do 38.º campeonato em Cabo Verde, garante Vieira

Lusa Comentários 07 Set, 2019, 22:53 / atualizado em 07 Set, 2019, 22:54 | Benfica

"O Benfica assume um compromisso com Cabo Verde, na próxima conquista do 38, e tudo faremos para que seja já nesta época, após os festejos no Marques de Pombal, iremos fretar um avião e trazer a nossa equipa para festejar em Cabo Verde", prometeu o líder benfiquista.

Luís Filipe Vieira fez a promessa no seu discurso durante a inauguração oficial da Casa do Benfica na cidade da Praia, tendo logo sido muito ovacionado pelas centenas de pessoas que marcaram presença na cerimónia.

O presidente do Benfica disse esperar que nesse dia "seja feriado em Cabo Verde e que a cidade da Praia esteja toda vestida de vermelho para receber os heróis" do clube.

"Eles têm que sentir este calor, e de certeza que ao sentirem este calor, dentro do campo não vão esquecer o que é África e principalmente Cabo Verde", perspetivou Vieira.

O líder `encarnado` está no país para cumprir um programa de dois dias de visita, liderando uma comitiva composta ainda pelos vice-presidentes Domingos Almeida Lima e Alcino António, o antigo capitão da equipa principal de futebol Luisão, entre outros elementos.

Na bagagem levaram a Taça da `Reconquista` do 37.º campeonato, que foi exibida nos diversos pontos onde a comitiva benfiquista realizou atividades.

O ponto alto da visita foi a inauguração da Casa do Benfica na cidade da Praia, por Luís Filipe Vieira e pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, e num clima de muita euforia e festa proporcionada por centenas de adeptos `encarnados`.

Num projeto que começou em 2009, a Casa do Benfica na Praia é a número 251 e a primeira 2.0 no mundo, segundo Luís Filipe Vieira, um espaço pensado para o futuro e onde os adeptos possam sentir-se "mais perto" do clube.

"Hoje, ao chegarmos aqui e ver esta Casa do Benfica, é um orgulho para o Benfica, mas penso, de certeza absoluta, para todos os benfiquistas de Cabo Verde e, principalmente, da cidade da Praia", afirmou o dirigente.

Por sua vez, o primeiro-ministro cabo-verdiano, que era presidente da Câmara Municipal da Praia quando o projeto começou, disse que se trata de um "casamento perfeito" o facto de a Casa do Benfica situar no Largo Eusébio da Silva Ferreira, requalificado e inaugurado em 2009.

"Estamos agora a fazer um casamento perfeito, Largo Eusébio requalificado, transformado numa rua pedonal com Casa do Benfica, não há melhor casamento: Eusébio, o maior símbolo de sempre, e o Benfica, por aquilo que representa para os cabo-verdianos, para a lusofonia e para o mundo", salientou Ulisses Correia e Silva.

Situada no bairro de Achada de Santo António, o mais populoso do país, a Casa do Benfica foi aberta em junho do ano passado, e já conta com cerca de 500 sócios.

Vieira e comitiva terminam a sua estada em Cabo Verde no domingo, com uma visita ao clube Os Travadores, a sexta delegação do Benfica, momento em que as duas instituições vão assinar um protocolo para relançar as relações.