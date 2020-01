Benfica vence em Paços de Ferreira e consolida liderança

O "bis" ao Sporting valeu a titularidade a Rafa, em substituição de Chiquinho, na única alteração no onze promovida por Lage, e o internacional português justificou a aposta ao desfazer a igualdade perto do intervalo. Rúben Dias descobriu Rafa e o internacional português, após tirar Marco Baixinho do caminho, rematou cruzado e bateu Ricardo Ribeiro.











No início do segundo tempo, Rafa e Vinícius formavam uma sociedade perfeita e os dois participaram diretamente no lance em que o avançado brasileiro fez golo, numa transição rápida, com Rafa nas costas dos defesas a cruzar para Vinícius encostar.















Diaby, pouco depois, ainda teve nos pés a possibilidade de recolocar o Paços na discussão do resultado, mas Odysseas defendeu o remate.

Até ao final, o Benfica desacelerou e apostou mais na gestão do resultado, com bola e longe da sua baliza, para satisfação dos seus adeptos, que fizeram da Capital do Móvel um "miniestádio" da Luz e festejaram a 18.ª vitória consecutiva do Benfica como visitante.







Veja aqui o resumo da partida: