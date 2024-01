Benfica vence espanholas do Vila-Sana na `Champions` de hóquei em patins

As 'águias' adiantaram-se no marcador, aos 20 minutos, por intermédio da italiana Elena Tamiozzo, e Sofia Moncóvio dilatou a vantagem quatro minutos depois, mas as visitantes reagiram e, logo no minuto seguinte, reduziram através de Viky Porta, fixando o resultado ao intervalo em 2-1.



Aos 10 minutos da segunda metade, Raquel Santos fez o terceiro das 'encarnadas' e não houve mais golos até ao final da partida, com o Benfica a garantir a primeira vitória na presente edição da competição, depois de ter sido derrotado na ronda inaugural pelas espanholas do Esneca Fraga, que lideram o Grupo A, com três pontos, os mesmos das 'encarnadas', mas com menos um jogo.



Já o Vila-Sana, que na última temporada impediu o Benfica de alcançar a final da 'Champions' ao afastá-lo nas meias-finais, e que acabou por perder com as compatriotas do CP Gijón no jogo decisivo disputado em Lisboa, tem zero pontos e apenas um jogo realizado.



Na sábado, o Stuart Massamá, a outra equipa portuguesa em prova, foi derrotado na Catalunha pelo Palau i Plegamans, por expressivos 7-0, em partida do Grupo D.