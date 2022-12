Benfica vence FC Porto e avança na Taça de Portugal de basquetebol

A jogar em casa e com o pavilhão bastante composto, os ‘encarnados’ entraram melhor na partida, apesar de os dois primeiros pontos terem pertencido ao FC Porto, aos quais o Benfica respondeu com um parcial de 9-0.



Os ‘dragões’ acordaram e com quase sete minutos para jogar reduziram para um ponto (11-10), com o Benfica a conseguir fugir ligeiramente de novo com dois triplos seguidos de Toney Douglase mais um de Betinho Gomes (20-12).



Max Landis, o melhor dos ‘dragões’, consumou o empate aos 20 pontos, com dois lances livres convertidos, mas acabaria por ser o Benfica a terminar por cima o período (28-22).



No começo do segundo período, o FC Porto conseguiu de imediato o empate, graças a triplos de Kloof e Voytso. Com o Benfica atordoado com este início, Miguel Maria Cardoso recuperou uma bola e com novo lançamento longo pôs os ‘azuis e brancos’ em vantagem (28-31).



Após quase cinco minutos sem marcar, Betinho Gomes desbloqueou o marcador para os ‘encarnados’, também da linha de três pontos (31-36), lançamento que acordou os colegas e Romdhane, com a mão quente, conseguiu seis pontos em duas jogadas e a vantagem para o clube da Luz (37-36).



Num jogo com constantes mudanças de marcador, o FC Porto acabou por ser mais forte até ao intervalo, que chegou com os ‘dragões’ em vantagem por 45-50.



O intervalo serviu foi positivo para o Benfica, que mais afirmativo conseguiu um parcial de 13-2 (58-52), coroado com um ‘afundanço’ de Betinho.



Sob o comando de Max Landis, o FC Porto recuperou e chegou ao fim do terceiro parcial novamente na frente (68-71), com o equilíbrio a manter-se até aos últimos quatro minutos.



Uma mudança defensiva do Benfica acabou por ser decisiva, com os ‘dragões’ a cometerem muitos erros na construção e a permitirem ao Benfica afastar-se.



Nos últimos instantes dois triplos de Max Landis e outro de Francisco Amarante ainda deram esperança ao Benfica, mas Toney Douglas, chamado à linha de lance livre, não tremeu e manteve a vantagem ‘encarnada’.



Max Landis foi o melhor marcador do encontro, com 30 pontos, enquanto, do lado do Benfica, destacou-se Boussard com 24.







Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa



Benfica – FC Porto, 97-93.



Ao intervalo: 45-50.







Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Paulo Marques e Sónia Teixeira, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (97): Aaron Broussard (24), João Gomes (15), Toney Douglas (17), Terrell Carter II (22) e Makram Romdhaneb (14). Jogaram ainda: José Silva, José Barbosa, Tomás Barroso, Maik Zirbes e Ivan Almeida (5).



Treinador: Norberto Alves



- FC Porto (93): Francisco Amarante (9), Max Landis (30), Brian Conklin (10), Miguel Maria Cardoso (4) e Charlon Kloof (6). Jogaram ainda: Vladyslav Voytso (10), Keven Gomes, Teyvon Myers (15), João Guerreiro, Miguel Queirós (7) e Michael Finke (2).



Treinador: Fernando Sá.







Marcha do marcador: 28-22 (primeiro período), 45-50 (intervalo), 68-71 (terceiro período) e 97-93 (resultado final).







Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.