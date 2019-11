Com esta vitória o Benfica regressa ao primeiro lugar do grupo com os mesmo pontos que os franceses.



O Benfica até chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Umbalo e Morato. O Lyon ainda reduziu já na segunda parte com Gouveia a voltar a dar vantagem de dois golos aos "encarnados", e, já perto do fim, o Lyon fixou o resultado final em 3-2 para os "encarnados".