Benfica vence Nantes na Liga Europeia de andebol

Depois do empate (33-33) na primeira volta, previa-se que o equilíbrio fosse a base deste jogo, contudo o Nantes entrou mais forte. Com um parcial de quatro golos de desvantagem (6-2), os encarnados tiveram de "cerrar fileiras" para travar estes gauleses que vinham determinados em conquistar os dois pontos.Aos 16 minutos, Aléxis Borges conseguiu a igualdade (10-10) e foi já com os portugueses Alexandre Cavalcanti (ex-Benfica) e Pedro Portela (ex-Sporting) ao serviço do Nantes que Ole Rahmel colocou os encarnados na condição de vencedores (15-14), a dois minutos do intervalo, mas os franceses conseguiram recuperar e chegar ao final dos primeiros 30 minutos a vencer: 16-15.Com o guarda-redes Sergey Hernández em bom plano e a mão quente do ponta sueco Jonas Kallman, autor de cinco golos no primeiro tempo, o Benfica entrou mais forte na segunda parte e os golos de Petar Djordjic e Aléxis Borges colocaram os comandados por Chema Rodriguez novamente a vencer.O jogo manteve-se dividido e a três minutos do fim, o Benfica foi apostando no 7x0 para ganhar superioridade numérica junto da área do adversário. A igualdade teimava em manter-se até que Lazar Kukic, aos 59 minutos e 49 segundos de jogo selou o resultado e o triunfo das "águias".