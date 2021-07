Benfica vence o Farense por 3-2 no seu terceiro jogo de preparação da pré-época

O Benfica venceu hoje o Farense por 3-2, num jogo de treino realizado no centro de estágio do Seixal, com os três golos 'encarnados' a serem apontados por Ferro, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.