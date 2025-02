Benfica vence suíças do Uttingen na `Champions` de hóquei em patins

Sofia Moncóvio (quatro golos), Bia Figueiredo (quatro), Aimee Blackman (três), Maria Sofia Silva (três), Marlene Sousa (dois), Raquel Santos (dois) e Tami (um) construíram a goleada das ‘águias’.



Com esta vitória, o Benfica soma nove pontos no Grupo A da ‘Champions’, atrás das espanholas do Gijon HC, com 12, e à frente de Nantes Loire, com três, e RSC Uttingen, com zero pontos, a duas jornadas do final da fase de grupos.



Na próxima ronda, o Benfica recebe o Nantes, em 16 de fevereiro, em jogo importante para o apuramento e quando se qualificam para as ‘meias’ as duas primeiras de cada grupo, e na última ronda visita o Gijon HC.