Benfica "virou" eliminatória após perder por dois golos

Na longínqua temporada de 1961/62, os então detentores do título perderam por 3-1 no reduto dos alemães do Nuremberga na primeira mão dos "quartos" da Taça dos Campeões Europeus, para, no segundo jogo, na Luz, golearem por 6-0.O Nuremberga logrou, porém, dar a volta ao marcador ainda na primeira parte, com tentos de Gustav Flachnecker, aos 31 minutos, e Heinz Strehl, aos 40, para, a cinco minutos do final, o autor do primeiro golo "bisar".Em 22 de fevereiro de 1962, os campeões da Europa estavam obrigados a marcar pelo menos três golos – um triunfo por dois forçava um jogo de desempate – e conseguiram seis, com três marcados em cada uma das partes.O 6-0 foi conseguido com um golo de José Águas, aos três minutos, dois do "rei" Eusébio da Silva Ferreira, aos quatro e 55, um de Mário Coluna, aos 21, e, a fechar, dois de José Augusto, aos 63 e 78.Embalado, o Benfica chegaria ao segundo título europeu, ao afastar o Tottenham nas meias-finais (3-1 em casa e 1-2 fora) e superar o Real Madrid na final de Berna por 5-3, com tentos de José Águas, Cavém, Coluna e Eusébio (dois).Após este histórico confronto, os benfiquistas - que haviam falhado uma primeira vez em 1956/57 – nunca mais conseguiram virar eliminatórias iniciadas com derrotas por mais de um golo, sendo já 14 as oportunidades perdidas de forma consecutiva.



O encontro entre o Inter Milão e o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na quarta-feira, em San Siro, a partir das 20h00 em Lisboa.