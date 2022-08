Benfica volta a vencer Midtjylland e garante `play-off` da Liga dos Campeões

O Benfica garantiu hoje um lugar no ‘play-off’ da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer os dinamarqueses do Midtjylland por 3-1, em encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória, disputado em Randers.