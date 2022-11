Benfica volta a vencer na Liga Europeia de andebol

Os encarnados, a jogar em casa, mostraram-se seguros durante toda a partida e venciam ao intervalo por 21-17, uma margem de quatro golos que também conseguiram no apito final, após uma exibição equilibrada e em que Demis Grigoras e Petar Djordjic, com sete golos cada, fizeram a diferença.Benedek Eles, com oito golos, acabou por ser o melhor marcador da partida, para os húngaros, mas não foi suficiente para evitar a segunda vitória das "águias" no grupo A.Agora com quatro pontos ao cabo de três jornadas, os lisboetas seguem firmes no caminho do apuramento, passando quatro dos seis integrantes do grupo, contando com um teste de fogo na próxima ronda, contra os franceses do Montpellier, em 6 de dezembro.Na Croácia, o Sporting ficou a um golo de fugir à derrota na terceira jornada do grupo C, alicerçados em duas grandes exibições, de Martim Costa (12 golos) e Francisco Costa (nove).Ao intervalo, perdiam por 22-16 e a etapa complementar foi mais de feição aos lisboetas, que ainda assim sucumbiram e somam dois desaires contra apenas um triunfo, voltando a jogar em 6 de dezembro contra os dinamarqueses do Skjern.A contar as jornadas por derrotas, no grupo D, está o Águas Santas, que não resistiu ao poderio do Aarhus, que controlou o jogo todo a caminho de uma vitória por nove golos de diferença.Apesar dos sete tentos de Afonso Lima, o melhor registo da partida a par de Morten Christensen, os maiatos perdiam já por 17-11 ao intervalo e a diferença ainda aumentou na segunda parte.O Águas Santas está fora dos lugares de apuramento à terceira ronda, ainda sem pontos, e defronta os ucranianos do Motor, outra equipa que ainda não conseguiu fugir das derrotas, em 6 de dezembro, no jogo teoricamente mais acessível do grupo.