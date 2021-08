Benfica volta a vencer Spartak e apura-se para o `play-off` da `Champions`

Depois do triunfo por 2-0 na Rússia sobre a equipa treinada pelo português Rui Vitória, o médio João Mário (58 minutos), com o seu primeiro golo pelas 'águias', e o francês Samuel Gigot (90+2), na própria baliza, confirmaram o apuramento do Benfica.

Para se juntar a Sporting e FC Porto na fase de grupos da 'Champions', o conjunto de Jorge Jesus vai ter de eliminar os holandeses do PSV Eindhoven, que afastaram os dinamarqueses do Midtjylland.