Benfica/Eleições: Mais de 32 mil sócios votaram até às 18h00

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, António Pires de Andrade, fez um balanço da votação à BTV, realçando uma enorme satisfação “com a adesão, muito similar à do ano passado”, que registou um recorde de afluência de 38.102 sócios.





“O período de almoço é mais calmo, mas esperamos retomar da parte da tarde o ritmo que tivemos de manhã, de forma a pensar que vamos obter os mesmos resultados do ano passado ou até ultrapassá-los. Apelo a que todos os sócios votem, que cumpram o seu direito e contribuam para que este ato eleitoral, que a todos nos engrandece, seja o mais participado possível”, sublinhou, no interior do pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz.O ex-futebolista e candidato a presidente pela Lista A, Rui Costa, já marcou presença no pavilhão, ao exercer o seu direito de voto às 12:42 e, pouco depois, foi a vez do empresário e candidato da Lista B, Francisco Benitez, efetuar a sua votação no recinto.Também o ex-presidente Luís Filipe Vieira já marcou presença no Estádio da Luz, pelas 15:00, tal como muitas figuras, nomeadamente o treinador da equipa de futebol, Jorge Jesus, os futebolistas Rafa ou André Almeida, os ex-futebolistas Shéu, Luisão, Dimas ou Simão Sabrosa, ou os antigos candidatos Rui Gomes da Silva e João Noronha Lopes.As eleições do Benfica decorrem das 08:00 às 22:00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os só