Benfiquista João Mário eleito melhor jogador dos meses de dezembro e janeiro

O internacional português, de 30 anos, que na temporada soma, até ao momento, 17 golos e nove assistências para todas as competições, já tinha sido distinguido como melhor médio da competição naqueles meses.

Um dos indiscutíveis do `onze` `encarnado` recolheu um total de 28,89% dos votos dos treinadores da prova, à frente de Fran Navarro (Gil Vicente), que conseguiu 17,04%, e Oday Dabbagh (Arouca) e Galeno (FC Porto), ambos com 5,93%.

No período de avaliação, João Mário apontou quatro golos em seis partidas.

Nos restantes prémios, o treinador alemão do Benfica, Roger Schmidt, foi eleito o melhor técnico, o espanhol do Gil Vicente Fran Navarro o de melhor avançado, o espanhol do Benfica Grimaldo o de melhor defesa e o guardião do FC Porto Diogo Costa o de melhor guarda-redes.