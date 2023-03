Benfiquistas João Mário, Rafa e Ramos na equipa ideal da semana

O trio benfiquista esteve em destaque na goleada sobre o Club Brugge, por 5-1, que valeu aos ‘encarnados’ a qualificação para os quartos de final, após já terem vencido o encontro da primeira mão, por 2-0.



Na terça-feira, no Estádio da Luz, Gonçalo Ramos assinou dois golos (2-0 e 3-0) e assistiu Rafa para o tento inaugural (1-0), sendo que João Mário também marcou (4-0), de grande penalidade, já depois de ter lançado Ramos para o segundo das ‘águias.



O brasileiro David Neres fez o quinto e derradeiro golo da formação comandada por Roger Schmidt.



O ‘onze’ ideal da semana da Liga dos Campeões inclui ainda quatro jogadores do Bayern Munique (Sommer, Stanisic, Davies e Goretzka), três do Chelsea (Koulibaly, Cucurella e Sterling) e um do AC Milan (Tomori), ou seja apenas jogadores de formações que garantiram a passagem aos ‘quartos’.



O Bayern venceu o Paris Saint-Germain por 2-0, após o triunfo por 1-0 em Paris, enquanto o Chelsea anulou a derrota da primeira mão com o Borussia Dortmund (1-0) e bateu os germânicos por 2-0, em Londres. Já o AC Milan ultrapassou o Tottenham, com um empate 0-0 na capital inglesa, capitalizando o triunfo por 1-0 no primeiro jogo.



Na próxima semana, realizam-se os restantes quatro encontros dos oitavos de final: Manchester City-Leipzig (1-1 na primeira mão), FC Porto-Inter Milão (0-1), Real Madrid-Liverpool (5-2) e Nápoles-Eintracht Frankfurt (2-0).