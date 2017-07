Bruno Basto espera jogos a sério do Benfica

Em declarações ao jornalista da Antena 1, Eduardo Gonçalves, o ex-jogador do clube da Luz justifica o facto da equipa ter sofrido muitos golos com a importância relativa dos desafios da pré-temporada e com o facto de terem saído elementos-chave do setor defensivo com um guarda-redes /Ederson) e um defesa-central (Lindelof).



Bruno Basto assegura que os responsáveis do clube “devem saber o que querem e o que procuram e nos encontros a sério a equipa dará outra imagem”.



Sobre os outros candidatos comentou: “O Sporting e o FC Porto são equipas de grande nível, sofreram alterações de jogadores e vamos ver o que acontecerá quando for a sério”.



Sobre a estreia do Benfica no campeonato frente ao Sp. Braga assegurou: “A equipa entrará para vencer mas irá encontrar muitas dificuldades”: