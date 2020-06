Bruno Lage chama 23 para receção do Benfica ao Santa Clara

O defesa-central e um dos `capitães` de equipa continua a constar do boletim clínico divulgado pelas `águias`, a contas com uma rotura muscular na região posterior da coxa esquerda, a par do espanhol Grimaldo, com uma lesão no joelho esquerdo, e David Tavares, com covid-19.

Em sentido inverso, o lateral-direito André Almeida regressa aos convocados, após cumprir um jogo de castigo na ronda anterior.

Em relação aos 20 convocados para a vitória frente ao Rio Ave (2-1), na jornada anterior, nota para a entrada de Almeida, do guarda-redes Svilar e do jovem avançado Gonçalo Ramos.

O Benfica, em igualdade pontual na liderança com o FC Porto, recebe o Santa Clara no Estádio da Luz, à porta fechada, pelas 19h15 de terça-feira.

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos, Svilar e Ivan Zlobin.

Defesas: Tomás Tavares, Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e André Almeida.

Médios: Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Florentino e Cervi.

Avançados: Seferovic, Carlos Vinícius, Dyego Sousa, Jota, Gonçalo Ramos, Rafa, Chiquinho e Zivkovic