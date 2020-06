Bruno Lage continua com futuro incerto

Certo é que a equipa já prepara desde ontem (quinta-feira) o jogo da próxima segunda-feira com o Marítimo, no Funchal.





Falta saber com certeza absoluta se Bruno Lage estará no banco a dirigir a equipa, certo é que a confirmar-se a sua presença um mau resultado diante do Marítimo pode marcar o fim da ligação às “águias”. Uma coisa é certa: a SAD não mudou de ideias e resta saber quando haverá divórcio.





No início do mês em entrevista à BTV, Luís Filipe Vieira prometeu a continuidade do treinador na próxima temporada mas os empates com Tondela e Portimonense e a derrota com o Santa Clara precipitaram o mal-estar entre as partes.

Por sua vez Bruno Lage já se referiu de uma forma indireta ao facto de o plantel ter carências que não foram resolvidas no início da época.Lage tem contrato até 2024, uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros e entende que tem condições para continuar.