Bruno Lage recusa arrependimento e realça aprendizagem na Liga dos Campeões

"Não é uma questão de arrepender ou não. Esta é uma competição que já dura há algum tempo. Hoje, podemos olhar para um jogo e perguntar porque é que A, B ou C não jogou naquele jogo, mas cada momento é diferente. O melhor `onze` é sempre aquele que procuramos colocar a cada momento", disse o técnico, em conferência de imprensa realizada no Seixal, acrescentando: "Eu, pela minha forma de estar, a cada jogo estou a aprender".

o treinador da formação `encarnada` enalteceu, no entanto, a boa resposta dada na Alemanha, apesar do empate final a dois golos com o Leipzig, no jogo da quinta jornada do Grupo G, que custou a continuidade do clube na elite europeia.

"Todos os dias trabalhamos de forma séria e honesta para que aquele Benfica que se viu no último jogo seja uma constante, quer em termos nacionais, quer internacionais. Tem de ser essa a nossa ambição e a esperança. Esta tem de ser a nossa mensagem e o foco do nosso trabalho", frisou, chamando a si a "responsabilidade máxima" pelo fracasso europeu.

Já com a atenção centrada no regresso à I Liga, na qual o Benfica recebe no sábado (18:00) o Marítimo, para a 12.ª jornada, Bruno Lage destacou a mudança no comando da equipa madeirense, com a entrada de José Gomes para o lugar anteriormente ocupado por Nuno Manta Santos, que deixou o clube no 14.º posto.

"É um adversário difícil, competente e que mudou de treinador. Por isso, tem, eventualmente, uma motivação extra para o jogo, mas temos de estar no nosso melhor para vencer", referiu, salientando as diferentes nuances que José Gomes pode introduzir no Marítimo: "Tem jogado, em termos nacionais, em 4x4x2 ou 4x3x3. Em Inglaterra, experimentou várias vezes uma linha de cinco defesas, mas o importante é perceber a dinâmica coletiva do próprio grupo".

O treinador, de 43 anos, vincou a "ambição de fazer um grande jogo" no regresso à Luz, para o qual o avançado suíço Haris Seferovic não está ainda disponível. Paralelamente, Lage adiantou que o médio brasileiro Gabriel pode voltar a alinhar numa posição mais recuada - à imagem do que aconteceu no desafio de quarta-feira -, e que a equipa "vai procurar que a dinâmica de todos seja como a da época passada", apesar das diferenças no plantel.

A partida da 12.ª jornada da I Liga entre o Benfica, primeiro classificado, com 30 pontos, e o Marítimo, 14.º, com 11, está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz.