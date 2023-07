Campeão Benfica de regresso ao trabalho

O médio, de 22 anos, eleito o melhor jogador da liga dos Países Baixos, chega proveniente do campeão Feyenoord, por 25 milhões de euros, a que podem acrescer mais cinco, e na esteira da entrada no último ano de Aursnes, um dos melhores da época das "águias".



A Kökçü pode juntar-se nos próximos dias o extremo argentino Di María, faltando a oficialização do Benfica em relação a um regresso do mágico à Luz, onde passou três épocas entre 2007 e 2010, antes de se transferir para o Real Madrid.



Outro nome que tem vindo a ser dado como reforço é Gonçalo Guedes, com o extremo a ter a possibilidade de continuar mais uma época na Luz, embora o Benfica, também neste caso, ainda não tenha formalizado a permanência do internacional luso.



Ao plantel campeão, que inicia a pré-época com exames médicos e testes físicos, o treinador Roger Schmidt deverá ainda juntar um lateral esquerdo, face à saída do titularíssimo Grimaldo, para o Bayer Leverkusen, e um guarda-redes, para concorrer com Vlachodimos.



De resto, as dúvidas podem surgir mais à frente, no desenho do plantel para a época e perante a incerteza se o avançado internacional português Gonçalo Ramos, melhor marcador da equipa em 2022/23, permanecerá na Luz.



Jogadores da formação em teste



Roger Schmidt deverá ainda avaliar alguns jogadores da formação, desde logo se arrancam para os trabalhos de pré-época, o que deverá acontecer com Tomás Araújo e Tiago Gouveia, cedidos na última temporada a Gil Vicente e Estoril, respetivamente.



A dúvida mantém-se para Henrique Araújo, que esteve cedido ao Watford, ou Paulo Bernardo, emprestado ao Paços de Ferreira e que parece ter menos espaço no meio-campo dos campeões, com a chegada de Kökçü, e quando existem ainda Chiquinho, Florentino, Aursnes ou João Neves.



Ainda no setor mais recuado, além da necessidade de colmatar a saída de Grimaldo, embora exista Ristic, Schmidt terá, uma vez mais, a difícil tarefa de ‘reduzir’ o eixo defensivo, no qual continua a contar com o capitão Otamendi.



O campeão mundial desfez o tabu e renovou, podendo manter a dupla com António Silva, candidato a "Golden Boy", num plantel que tem ainda Morato, Lucas Veríssimo e João Victor, regressado de empréstimo ao Nantes.



Passos a dar na pré-época



Depois dos primeiros dias dedicados a avaliação médica e física, a equipa viaja já no domingo para Inglaterra, onde volta a estagiar no St. George’s Park e terá o primeiro particular, em 12 de julho, com o Southampton, despromovido da Premier League na última temporada.



Depois do estágio em Inglaterra, o Benfica desloca-se à Suíça, para um jogo com o Basileia, em 16 de julho, no St. Jakob Park, às 15h00 de Lisboa, seguindo-se em 20 e 21 de julho a participação no Troféu do Algarve.



Aí, a equipa encarnada defrontará os sauditas do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e no seguinte os espanhóis do Celta de Vigo, ambos a partir das 20h30 no Estádio do Algarve.



Já após o Troféu do Algarve, o Benfica defronta o Feyenoord, em 30 de julho, no Estádio De Kuip, em Roterdão, às 15h00 de Lisboa, e, posteriormente, disputará ainda a Eusébio Cup, em data e perante adversário a designar.



A Supertaça Cândido de Oliveira marca o arranque da época, em 8 ou 9 de agosto, num jogo em que os campeões defrontam o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal em 2022/23.



Plantel provisório do Benfica 2023/24:



- Guarda-redes: Vlachodimos, Samuel Soares e André Gomes.



- Defesas: Gilberto, Alexander Bah, Otamendi, António Silva, Morato, Tomás Araújo (regresso de empréstimo), Lucas Veríssimo, João Victor (regresso de empréstimo) e Ristic.



- Médios: Orkun Kökçü (ex-Feyenoord), João Mário, Florentino, Chiquinho, Fredrik Aursnes e João Neves.



- Avançados: Gonçalo Ramos, Petar Musa, Casper Tengstedt, Henrique Aráujo (regresso de empréstimo), Tiago Gouveia (regresso de empréstimo), Rafa Silva, David Neres e Andreas Schjelderup.