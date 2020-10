Candidatos reúnem com Mesa da AG para discutir alteração das eleições do Benfica

A Mesa da Assembleia-Geral (AG) do Benfica vai reunir-se, na sexta-feira, com as quatro candidaturas às eleições do clube, face à proibição de circulação de pessoas entre concelhos no dia do ato eleitoral, informou esta quinta-feira o emblema lisboeta.