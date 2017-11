Carlos Manuel considera Vitória essencial para o Benfica

Em véspera do clássico FC Porto-Benfica o antigo médio dos encarnados, em declarações ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos, reconhece que os “dragões” estão melhor nesta fase mas os campeonatos não se definem nos clássicos.



Ao olhar para as opções das duas equipas o antigo futebolista diz que o Benfica pode ter como referências Jonas, Pizzi ou Krovinovic enquanto o FC Porto poderá equilibrar-se com Herrena, Aboubackar e Brahimini mas a atenção de Carlos Manuel vai para as duas balizas.



O FC Porto-Benfica está marcado para sexta-feira, pelas 20h30, no Estádio do Dragão, a contar para a 13ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.