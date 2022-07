Carlyn Baldwin reforça Benfica até 2024

”, referiu Carlyn Baldwin, em declarações à televisão do clube.Não obstante ter representado o Sporting e o Torrense, a norte-americana revela um “sentimento especial” por envergar a camisola encarnada.”, defendeu.





A jogar em Portugal desde 2017/18, a média já se expressa bem na língua de Camões e explicou como foi o processo de aprendizagem.



"Quando cheguei não sabia falar português, mas senti que precisava de aprender para poder comunicar com as minhas colegas. Assim, usei o Duolingo (uma app de línguas) e as legendas da Netflix", revelou.





"A Katelin (Talbert) é do meu país e é mais fácil para comunicar, porque conhece a nossa cultura e falamos o mesmo idioma. Ela vai ajudar-me muito nestes primeiros dias e é incrível poder ter uma pessoa assim a ajudar", elogiou, ainda, Carlyn Baldwin.