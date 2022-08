"Champions". Benfica ambicioso enfrenta Dínamo

Face à guerra na Ucrânia, o encontro da primeira mão do "play-off" terá lugar em Lodz, na Polónia, onde a formação de Roger Schmidt tentará manter o pleno de vitórias na presente temporada (duas na terceira pré-eliminatória da "Champions" e duas na I Liga).Para chegar ao "play-off", o Benfica eliminou os dinamarqueses do Midtjylland, com triunfos por 4-1 (primeira mão) e 3-1 (segunda) na terceira pré-eliminatória, enquanto o Dínamo de Kiev, ainda sem ter começado a disputar o campeonato, eliminou os turcos do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, e os austríacos do Sturm Graz.Benfica e Dinamo Kiev jogam esta quarta-feira, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), em Lodz, na primeira mão do "play-off", numa partida que terá arbitragem do alemão Félix Zwayer.Caso ultrapasse o "play-off", o Benfica junta-se ao campeão nacional FC Porto e ao "vice" Sporting, que tiveram entrada direta na fase de grupos.