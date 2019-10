“Champions”. Benfica defronta Lyon com ambição em alta

A equipa do Benfica defronta o Lyon, em jogo da 3.ª jornada do Grupo G, da fase de grupos da Liga dos Campeões, quarta-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz. Na Antena 1 benfiquistas famosos mostram ambição q.b..

Depois de duas derrotas em dois jogos o Benfica é último classificado no grupo e precisa de uma vitória para alimentar as esperanças de qualificação para os oitavos de final.



Rafa e André Almeida treinaram esta terça-feira às ordens do treinador Bruno Lage e devem ser opção para o jogo.



A verdade é que nos últimos anos não tem sido fácil a vida do Benfica na liga milionária.



Figuras carismáticas do clube da Luz têm ideias próprias sobre a postura a adotar pela equipa na competição.



O antigo futebolista Carlos Manuel constata que o clube está a subir os vários patamares das diversas competições em que está inserido e é preciso paciência para chegar ao topo.





O ex-médio João Alves é da opinião de que para chegar mais além a equipa precisa de ter dois ou três jogadores que sejam o sustentáculo do coletivo.O antigo diretor do futebol, José Manuel Capristano, considera que para chegar à linha da frente do futebol europeu a equipa precisa de mais-valias para além dos talentos “fabricados” no centro de formação do Seixal.O encontro terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak e relato na Antena 1, RDP internacional e RDP África com o jornalista Nuno Matos.