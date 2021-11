"Champions". Benfica empata em Barcelona e está na rota dos "oitavos"

A equipa lisboeta, que teve no guarda-redes Vlachodimos e no defesa Otamendi os principais responsáveis por um empate adocicado, parte para a sexta e última jornada do Grupo E atrás do Barcelona, mas com melhores perspetivas do que os espanhóis, tendo já garantido que, na pior das hipóteses, disputará a Liga Europa em 2022.O Barcelona mantém-se com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, mas visitará dentro de duas semanas o Bayern Munique, líder 100% vitorioso e que hoje se confirmou como virtual vencedor do grupo, ao impor-se por 2-1 no reduto do Dínamo Kiev, enquanto os encarnados recebem os ucranianos, já condenados a terminarem no último lugar.

A equipa treinada por Jorge Jesus, que detém ainda vantagem no confronto direto com os catalães, graças ao robusto triunfo por 3-0 alcançado no Estádio da Luz, em 29 de setembro, pareceu jogar com a possibilidade de "virar o tabuleiro" a seu favor na derradeira ronda, apesar de nunca ter abdicado de tentar a marcar em Camp Nou, onde nunca triunfou.