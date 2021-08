"Champions". Benfica goleou o Kiryat Gat na Liga dos Campeões feminina

Os golos foram marcados por Ana Vitória (2), Valéria Cantuária e Kika Nazareth, todos na segunda parte.







Ontem (quarta-feira) frente a frente estiveram dois campeões nacionais. De um lado, o Benfica, campeão nacional português na época passada. Do outro, o Kiryat Gat, campeão nacional israelita.





A passagem à Ronda 2 será decidida frente ao Racing FC Union Luxembourg, no sábado, dia 21, às 16h00. O vencedor dessa partida avança para a 2.ª eliminatória, que passa a ser a duas mãos e as equipas vencedoras garantem finalmente a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.







Ao sítio do clube Valéria Cantuária fez a síntese do que aconteceu em campo: "No segundo tempo conseguimos meter o nosso jogo em prática e fazer quatro golos, um deles da minha autoria (3-0). Estou muito feliz com a minha estreia na Liga dos Campeões. Vamos continuar focadas e a trabalhar para que o resultado seja sempre positivo".