"Champions". Benfica inicia corrida aos milhões na Rússia

, no segundo ano da segunda "era" Jorge Jesus, que, em 2020/21, viveu a pior das suas sete épocas na Luz.Os confrontos entre ambos ficaram para a história, sobretudo na primeira época de Vitória no Benfica, com Jesus a começar em grande, com três triunfos, incluindo um 3-0 na Luz, mas Vitória a rir por último, com um 1-0 em Alvalade que valeu o "35"., pois é onde moram, ano após ano, os melhores – Cristiano Ronaldo joga-a consecutivamente desde 2003/04 e Lionel Messi, que nunca atuou noutra, desde 2004/05.





O Spartak Moscovo, vice-campeão russo na temporada transata, chega mais rodado, pois já cumpriu dois encontros no seu campeonato, tendo perdido por 1-0 na estreia, no reduto do Rubin Kazan, e triunfado na segunda ronda, também fora, por 1-0, face ao Krylya Sovetov, graças a um penálti de Sobolev.Por seu lado,





Segundo duelo da história







Ao contrário do que sucedeu em 2020/21, o primeiro encontro da época não decide – pelo menos matematicamente – a eliminatória, que só fecha em 10 de agosto, espera-se com o regresso do público ao Estádio da Luz, ainda que com restrições.O duelo de 2021/21 será o segundo entre as duas equipas, depois do duplo confronto na fase de grupos da "Champions" de 2012/13, com dois triunfos caseiros, dos russos por 2-1 (Lima marcou pelo Benfica) e do "onze" de Jesus por 2-0 ("bis" de Cardozo).

O terceiro encontro entre Spartak Moscovo e Benfica, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, realiza-se na quarta-feira, pelas 20h00 locais (18h00 em Lisboa), com arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.