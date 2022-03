"Champions". Benfica já embolsou quase 65 milhões de euros

A formação da Luz começou por receber uma verba fixa de 15,640 milhões pela participação na fase de grupos, à qual chegou depois de afastar nas pré-eliminatórias o Spartak Moscovo, então orientado por Rui Vitória, e o PSV Eindhoven.O montante aumentou, depois, para 37,243 milhões, graças a uma verba variável de 21,605 que o Benfica recebeu por ser o 14.º do "ranking" da UEFA a 10 anos, entre os clubes presentes na fase de grupos da principal prova europeia de clubes.Na fase de grupos, os encarnados adicionaram mais 7,46 milhões pelos resultados conseguidos, os dois triunfos (cada valia 2,8) e os dois empates (cada qual cotado em 930.000 euros).Como conseguiu o apuramento para os "oitavos", o Benfica embolsou mais 9,6 milhões de euros e, agora, como a qualificação para os "quartos", mais 10,6.O Sporting, como campeão em título, tem direito a 45% do valor destinado a Portugal, o FC Porto, vice-campeão, a 35%, e o Benfica, terceiro classificado, a 20%.Na edição 2021/22, e sem os valores do "market pool", o Sporting, eliminado pelo Manchester City nos "oitavos", somou 45,010 milhões de euros, enquanto o FC Porto, que caiu na fase de grupos, ficou pouco abaixo, com 44,177.