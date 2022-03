"Champions". Benfica joga com Ajax passagem aos "quartos"

É preciso recuar seis anos para assinalar a última presença das "águias" entre os oito finalistas da "Champions", na época de 2015/16, quando afastaram os russos do Zenit e cairam já nos quartos de final frente ao Bayern Munique.



Hoje, em jogo com início às 20h00 na Arena Cruyff, o Benfica traz da primeira mão um empate a 2-2, o que deixa tudo em aberto quanto à passagem, depois de a UEFA ter abolido a vantagem na regra dos golos fora.



O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, deverá contar com os recuperados Yaremchuk, Otamendi e Gilberto, que falharam na sexta-feira o jogo no campeonato com o Vizela (1-1), enquanto no Ajax o guarda-redes Remko Pasveer deverá continuar de fora.



O guardião saiu lesionado da Luz e tem sido baixa importante na equipa, que sofreu seis golos nos últimos quatro jogos, já com o internacional camaronês André Onana na baliza.



Nos últimos jogos, após o empate em Lisboa, o Ajax tem tido um desempenho intermitente, nomeadamente na Liga holandesa, com uma derrota fora com os Go Ahead Eagles (2-1) e duas vitórias sofridas com Waalwijk e Cambuur, ambas por 3-2 e resolvidos já nos descontos.



O jogo de hoje tem arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.