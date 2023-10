“Champions”. Benfica persegue primeiro triunfo

O campeão português teve uma entrada desastrosa na "Champions" da época 2023/24 e depara-se na terça-feira, logo à terceira jornada do Grupo D, com um jogo decisivo, no qual só o triunfo lhe permite manter perspetivas realistas de apuramento para os oitavos de final de uma prova que conquistou em 1961 e 1962.Após as derrotas sofridas frente ao Salzburgo, em casa, por 2-0, e ao Inter Milão, em Itália, por 1-0, o Benfica, segundo classificado na I Liga, está obrigado a vencer o sexto colocado do campeonato espanhol se quiser reeditar a campanha das últimas duas temporadas, em que atingiu os "quartos".O primeiro confronto oficial com a Real Sociedad realiza-se às 20h00, no Estádio da Luz, já depois de ter terminado a partida entre Inter Milão, vice-campeão europeu e líder do grupo, a par dos espanhóis, ambos com quatro pontos, e Salzburgo, terceiro colocado, com três, cujo início está marcado para as 17h45.O FC Porto também perdeu na ronda anterior, na receção ao FC Barcelona, por 1-0, mas mantém intacto o objetivo de marcar presença na fase a eliminar da mais importante prova europeia de clubes, cujo troféu, tal como o rival lisboeta, já ergueu duas vezes, em 1987 e 2004.Os "dragões" venceram o Shakhtar Donetsk na estreia do grupo H, por 3-1, e dispõem na quarta-feira de uma boa oportunidade de se distanciarem dos ucranianos, que têm os mesmos três pontos, uma vez que estes se deslocam a Espanha, para defrontar o líder Barcelona, autor de um trajeto 100% vitorioso.A equipa portuense, terceira posicionada na I Liga, desloca-se pela primeira vez ao estádio do Antuérpia, quarto no campeonato belga, que está numa posição semelhante ao Benfica – em último lugar e sem qualquer ponto -, em encontro com início às 20h00 (hora de Lisboa).O Sporting de Braga está em situação idêntica ao FC Porto na classificação do Grupo C, mas enfrenta desafios de magnitude muito superior, pois tem a seu lado (com os mesmos três pontos) o Nápoles, campeão italiano, ambos a três de distância do líder Real Madrid, e até o lanterna-vermelha Union Berlim, ainda em branco, pode constituir uma ameaça.Terça-feira será um dia importante em Braga para o quarto classificado na I Liga (já a distância considerável do líder Sporting). É o dia em que defronta pela primeira vez (a partir das 20:00), o colosso espanhol, comandante da La Liga e recordista de títulos da "Champions", com 14 troféus.Depois da derrota na estreia, na receção ao Nápoles, por 2-1, o Sporting de Braga, ganhou nova vida com o êxito em Berlim, por 3-2, obtido com um golo do médio André Castro aos 90+4 minutos, o que leva também os alemães a jogarem uma cartada decisiva na receção aos italianos.