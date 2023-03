"Champions". Benfica procura 13.º jogo seguido sem perder

Com o triunfo por 2-0 em Brugges, na primeira mão, o conjunto comandado pelo alemão Roger Schmidt já conseguiu igualar o feito alcançado pelos "dragões" entre 2003/04, rumo ao título, sob o comando de José Mourinho, e 2004/05.A atual série de invencibilidade dos encarnados começou em 2021/22, na segunda mão dos quartos de final, com um empate a três dos comandados de Nélson Veríssimo no reduto do Liverpool, em encontro da segunda mão dos "quartos".Depois de um desaire na Luz por 3-1, o Benfica também esteve a perder por 3-1 em Anfield Road, mas conseguiu resgatar um honroso empate, com golos do ucraniano Yaremchuk, aos 73 minutos, e do uruguaio Darwin Núñez, aos 82. O primeiro tento dos encarnados, então o 1-1, foi de Gonçalo Ramos, aos 32.Já na presente temporada, o "onze" de Roger Schmidt começou por conseguir quatro triunfos nos jogos de acesso à fase de grupos, perante os dinamarqueses do Midtjylland (7-2 no conjunto dos dois jogos) e os ucranianos do Dinamo Kiev (5-0).No Grupo H, destinado a apurar Paris Saint-Germain e Juventus, o Benfica começou com um tranquilo 2-0 caseiro face ao Maccabi Haifa, para, depois, começar a desenhar a surpresa, com um triunfo (2-1) em Turim, com reviravolta.Os dois embates intermédios, com os gauleses, pareciam dois obstáculos intransponíveis, mas os encarnados saíram deles praticamente apurados, com duas igualdades a um golo, primeiro na Luz e depois em Paris, ambos após ficarem em desvantagem, culpa de tentos de Messi e Mbappé, respetivamente.O "onze" de Roger Schmidt chegou, assim, à quinta ronda com o apuramento à sua mercê e selou-o, com um 4-3 caseiro à Juventus bem enganador, pois o jogo poderia ter acabado em goleada, ficando ainda na corrida ao triunfo no agrupamento, dependente de uma goleada em Israel se, como aconteceu, o PSG vencesse em Turim.Face ao 2-1 dos gauleses, o Benfica precisava de vencer por 6-1 e foi mesmo esse o resultado que conseguiu perante o Maccabi Haifa, voltando a marcar seis golos na Europa 24 anos depois (6-0 ao Beitar Jerusalém, em 1998).Com o triunfo no Grupo F, o Benfica também deu a si próprio uma sorteio dos "oitavos" mais favorável, sendo que acabou por apanhar o adversário mais "frágil", um Club Brugge que, ainda assim, tem no currículo de 2022/23 uma goleada por 4-0 no Dragão – depois perdeu em casa com os "dragões" por igual resultado.Na Bélgica, os encarnados confirmaram o favoritismo e somaram um 12.º consecutivo sem perder na prova – 11.º em 2022/23 -, com um triunfo por 2-0, selado por um penálti de João Mário e um tento do suplente David Neres.Com 12 jogos sem perder, o Benfica vai agora em busca de ficar, a solo, com o recorde nacional, o que acontecerá se, na terça-feira, não perder face ao Club Brugge, na Luz, a partir das 20h00, na segunda mão dos oitavos de final.