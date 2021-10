"Champions". Benfica recebe Bayern à procura de um resultado positivo

O Bayern Munique lidera o grupo com seis pontos, depois de vencer o FC Barcelona, em Camp Nou, por 3-0, e o Dínamo Kiev, por 5-0, apresentando um saldo de oito golos marcados nos dois jogos e nenhum sofrido.A equipa de Jorge Jesus está no segundo lugar do grupo, com quatro pontos, somando um empate em casa do Dínamo Kiev (0-0) e um triunfo no estádio da Luz frente aos catalães, por esclarecedores 3-0.Com as duas equipas separadas por dois pontos, o Benfica pode sonhart em chegar à liderança do grupo, mas terá pela frente um adversário que nunca venceu. Frente aos alemães, a equipa lusa soma sete derrotas e três empates nos 10 jogos disputados.





As ideias de Jorge Jesus







O treinador Jorge Jesus considerou que o Benfica tem capacidade para discutir o jogo com os alemães mas advertiu que terá de estar próximo da perfeição para pontuar.



Em conferência de imprensa de antevisão da partida, Jorge Jesus lembrou que o Benfica também tem "jogadores para fazer a diferença individual" e que, portanto, pode "disputar este jogo", apesar de assumir que "o Bayern Munique vai ter mais tempo de posse de bola".



"Mas, isso não quer dizer que seja sinónimo de vencer o jogo", frisou Jesus, pedindo um Benfica "perfeito" em muitos momentos do jogo e que assuma "a possibilidade" de conquistar "pontos".



"Não vai ser um jogo de 0-0. Quase de certeza que o Bayern Munique faz golos, porque até agora ainda não houve um jogo em que não fizesse. Isso pressupõe que a equipa tem de ter capacidade técnica, tática, mas também psicológica para conviver com um jogo em que às vezes vai estar por baixo", explicou o treinador.



No entanto, Jesus garantiu que o Benfica vai bater-se pelas suas possibilidades e prometeu que vai escalar um "onze" de ataque para enfrentar o poderoso rival alemão.









No outro jogo do grupo, o FC Barcelona, último ainda sem qualquer ponto, recebe os ucranianos do Dínamo Kiev, que estão em terceiro com um. As duas equipas ainda não venceram nesta edição da prova, nem marcaram qualquer golo.