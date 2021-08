"Champions". Benfica tenta ganhar vantagem no "play off" diante do PSV Eindhoven

Para se juntar ao campeão Sporting e ao vice-campeão FC Porto na fase de grupos, as "águias" estão obrigadas a eliminar o PSV, com a equipa holandesa a preparar-se para o seu quinto jogo de "Champions", depois de ter entrado na segunda pré-eliminatória.A equipa de Eindhoven tem maior rodagem neste início de época, em que afastou na Liga dos Campeões os turcos do Galatasaray, com vitórias por 5-1 em casa e 2-1 fora, e os dinamarqueses do Midtjylland, também a vencer em casa (3-0) e fora (1-0).Em outros jogos, a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt, e que tem visto Mario Gotze brilhar – com golos importantes neste arranque de época -, conquistou a Supertaça, ao golear o campeão Ajax (4-0), e já no arranque do campeonato bateu no sábado o Heracles (2-0).O técnico do PSV apenas deu minutos na segunda parte a Goztke, a Cody Gakpo ou a Eran Zahavi, habituais opções na frente, e teve o internacional português Bruma a titular, com o extremo a marcar o golo inaugural, o seu segundo da época.





As dúvidas na equipa encarnada







No "play off", prevê-se um duelo equilibrado, à semelhança do que têm sido as eliminatórias entre os dois clubes ao longo da história, embora os holandeses tenham a alegria de vencer uma Taça dos Campeões Europeus à custa do Benfica, na final de Estugarda, de 1988, decidida nas grandes penalidades (0-0, 6-5).Com o embate entre PSV e Benfica, arbitrado pelo alemão Félix Brych, como um dos jogos cartaz do "play-off", destaque ainda para a receção do Mónaco, de Gelson Martins, aos ucranianos do Shakhtar Donetsk.O "play off" completa-se com os jogos Sheriff-Dínamo Zagreb, Salzburgo-Brondby, Young Boys-Ferecváros e Malmo-Ludogorets, numa eliminatória com a primeira mão a disputar-se entre 17 e 18 de agosto, e a segunda entre 24 e 25.