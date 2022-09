"Champions" de basquetebol. Benfica vence kosovares

Com este resultado, os encarnados vão agora medir forças com os cipriotas do Keravnos, em jogo agendado para sexta-feira, às 21h00, sendo que, vencendo, ainda têm de superar Brose Bamberg (Alemanha) ou Budivelnyk (Ucrânia), no domingo, para chegarem à fase de grupos da "Champions".Muhammed Bashir Ahmed, do Golden Eagle, com 27 pontos, quatro ressaltos e três assistências, acabou por ser o Jogador Mais Valioso (MVP) do encontro, enquanto, do lado do Benfica, o melhor foi José Barbosa, autor de 15 pontos.





Filme do jogo



A jogar em casa, o Benfica entrou em falso no jogo e, após sucessivas falhas na finalização e uma desvantagem de nove pontos (4-13), em escassos três minutos, o treinador Norberto Alves foi obrigado a solicitar um desconto de tempo.



Os encarnados ainda conseguiram igualar (13-13), com um lançamento de Terrel Carter (15 pontos e cinco ressaltos), contudo o Golden Eagle reagiu e acabou o primeiro parcial na frente, por cinco pontos (14-19).



Percebendo as movimentações adversárias, os campeões nacionais entraram dominadores no segundo quarto e, aos 13 minutos, James Elissor, colocou o Benfica a vencer (23-21).



Até ao intervalo (42-42), prevaleceu o equilíbrio, apesar de o Benfica acusar alguma ansiedade, cometendo alguns erros nas marcações e no jogo exterior, valendo os três triplos consecutivos do capitão Tomás Barroso.



Na segunda parte, o jogo ganhou velocidade e aí as "águias" de Lisboa voaram melhor que as da cidade de Suva Recka, que sentiram imensas dificuldades para travar o contra-ataque da equipa lusa, que aplicou um parcial de 29-16 e chegou ao último quarto a vencer por 71-58.



Utilizando apenas sete jogadores (o oitavo entrou a cinco minutos do final), o Golden Eagle começou a mostrar falta de disponibilidade física e mental, que apenas foi ‘mascarada’ pela qualidade evidenciada pelo norte-americano Muhammed Bashir Ahmed, elemento mais irreverente e inconformado da equipa.



O Benfica mostrou-se, porém, cada vez mais confortável no jogo e foi avolumando o marcador, tendo terminado num uma vantagem de 25 pontos.