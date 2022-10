"Champions" feminina. Benfica defronta campeão europeu

O Benfica, bicampeão em título, marca presença pela segunda época consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de na última temporada ter também ultrapassado as rondas preliminares.Esta época, as "águias" reencontram o Bayern Munique, formação com a qual empataram (0-0) e perderam (4-0) na fase de grupos da última época, e voltam a ter uma equipa sueca pelo caminho, além do vice-campeão FC Barcelona.





Uma vez mais a equipa portuguesa partia para o sorteio no último pote, face ao 37.º lugar no ranking, pelo que iria sempre ter pela frente um grupo de dificuldade extrema, desta vez com duas equipas do top-10.As "águias" encontram não só o FC Barcelona, campeão em 2020/21 e que na final da última temporada foi finalista derrotado diante do Lyon (oito vezes campeãs europeias), mas também o Bayern Munique.As alemãs são, a par do Paris Saint-Germain a pior equipa do pote 2 que podia sair ao Benfica, num grupo de segundos favoritos em que constavam também as checas do Slavia Praga e as inglesas do Arsenal.Na última época, o Benfica, que viria a ser terceiro classificado no seu grupo, conseguiu um surpreendente empate sem golos na receção ao Bayern Munique, mas acabou por sair goleado na visita às bávaras.Na estreia, o melhor para a equipa portuguesa foi a vitória em casa do Hacken (2-1), permitindo ao Benfica ficar à frente das suecas, com mais um ponto, com quatro, resultantes de um triunfo e um empate.Na fase de grupos desta época, o grupo D, do qual os dois vencedores se apuram para os quartos de final, deverá ter no FC Barcelona o grande favorito – que conta com a ex-benfiquista Geyse -, seguido do Bayern Munique.Nas catalãs, destaque ainda para Alexia Putellas, eleita a melhor jogadora do mundo em 2021, para a inglesa, de pai português, Lucy Bronze, considerada a melhor lateral do mundo e melhor futebolista de 2020, ou para o ‘muro’ Irene Paredes.No Bayern Munique, apresentam-se algumas vice-campeãs europeias este ano com a Alemanha, casos de Giulia Gwinn, Linda Dallmann, Lina Magullm, Klara Buhl ou Sydney Lohmann, e as suecas do Rosengard tem como melhor argumento a experiência competitiva de largas épocas.Ainda em relação ao sorteio, o campeão e recordista de títulos, Lyon, entra no grupo C com Arsenal, Juventus e Zurique.Os jogos da fase de grupos, cujo calendário a UEFA ainda anunciará hoje, decorrerão entre 19/20 de outubro (primeira jornada) e 21/22 dezembro (sexta e última jornada), enquanto a fase a eliminar, iniciada com os quartos de final, arranca a 21/22 de março (primeira mão) e 29/30 março (segunda mão).Chelsea (Ing), Paris Saint-Germain (Fra), Real Madrid (Esp) e Vllaznia (Alb).Wolfsburgo (Ale), Slavia Praga (Che), St. Pölten (Aut) e Roma (Ita).Lyon (Fra), Arsenal (Ing), Juventus (Ita) e Zurique (Sui).FC Barcelona (Esp), Bayern Munique (Ale), Rosengard (Sue) e Benfica (POR).