"Champions" feminina. Benfica estreia-se frente ao PAOK

A primeira ronda vai ser disputada num só jogo, em Salónica, em 3 ou 4 de novembro, tal como a segunda. A partir dos 16 avos de final, as eliminatórias vão ser disputadas em duas mãos, até à final, marcada para 16 de maio de 2021, em Gotemburgo, na Suécia.



A equipa comandada por Luís Andrade chegou à Liga dos Campeões logo após o ano de subida à principal divisão, e no terceiro ano desde o arranque, depois de terem vencido a II Liga e a Taça de Portugal no primeiro ano de existência.



O Benfica foi indicado para a competição pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois do cancelamento do campeonato de 2019/20, em 13 de março, quando liderava, com 15 jornadas disputadas, com os mesmos pontos do Sporting.