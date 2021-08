"Champions" feminina. Benfica procura fase de grupos em Twente

A treinadora da equipa de futebol feminino do Benfica, Filipa Patão, mostrou-se consciente das mais-valias da equipa do Twente, adversário no "play-off" de acesso à Liga dos Campeões.", disse a treinadora, em declarações à BTV.Filipa Patão detalhou as características das campeãs nacionais holandesas: "".", assegurou Filipa Patão, acrescentando que o foco atual é "recuperar as atletas", uma vez que "vêm de um jogo desgastante para a Supertaça".Filipa Patão considera o facto de os golos fora já não valerem a dobrar em caso de empate "tornar tudo muito mais competitivo e em aberto", contribuindo assim "para a beleza do futebol e do espetáculo", permitindo assim às equipas "terem de ser competentes nos dois momentos competitivos".Aquela responsável diz ser "uma vantagem haver dois jogos" na eliminatória, dado que, se só se realizasse uma mão, poderia "ser complicado e até injusto para alguma das equipas".", reforçou a antiga internacional portuguesa.





Marta Cintra confiante





Por seu turno, a avançada brasileira Marta Cintra deu conta do sentir das jogadoras encarnadas: "".A jogadora brasileira considera que, com "um ataque bom", por isso, o Benfica terá de ter "uma boa perspetiva do jogo, saber defender mais e também tentar marcar golos", que lhe para sair do Estádio De Grolsch Veste com um resultado positivo.", acrescentou ainda a atleta.