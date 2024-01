"Champions" feminina. Benfica quer fazer história

“Desde a pré-temporada que trabalhámos para este momento. Com o grupo de trabalho que temos e o projeto que o Benfica tem, acreditámos que isto seria uma realidade, mais cedo ou mais tarde”, afirmou a técnica encarnada, em conferência de imprensa, desde Malmö.



Para garantir um inédito apuramento para os "quartos" da "Champions" feminina, o Benfica precisa de vencer o Rosengard ou de somar os mesmos pontos na Suécia que o Eintracht Frankfurt alcançar em Barcelona, na quinta jornada do Grupo A.



“É por isto que temos lutado todos os anos, na Liga dos Campeões e não só, também na Liga portuguesa, porque é isso que nos permite chegar até aqui”, frisou Filipa Patão.



A treinadora lusa deixou, porém, bem claro que, para o Benfica, os "quartos" não são o fim da linha: “Este é um projeto que tem os quartos de final como um percurso, e não como um final”.



“Estas jogadoras sabem disso, por isso mesmo é que vamos continuar a trabalhar, a afirmar-nos no panorama europeu, porque é para isso que o Benfica trabalha todos os dias e o projeto caminha”, explicou.



Para o embate de Malmö, o Benfica não terá duas jogadoras muito importantes, a lesionada Kika Nazareth e a castigada Lúcia Alves, mas Filipa Patão, mesmo reconhecendo que “são baixas, jogadoras que conseguem acrescentar”, acredita no coletivo.



Quanto ao adversário, Patão confessou não ter grandes referências, já que o Rosengard está em pré-temporada, conta como uma nova equipa técnica e novas jogadoras.



Ucheibe assegura prontidão da equipa



Na conferência de imprensa, participou também a internacional nigeriana Christy Ucheibe, consciente de que o Benfica vai enfrentar um jogo “muito importante” e prometendo “dar tudo”.



“Não sei o que vamos encontrar, porque estão a começar a época e têm um novo treinador, mas, independentemente do que trouxerem, nós estaremos preparadas. Elas já não se podem qualificar, mas não damos nada por garantido”, garantiu a jogadora de 23 anos.



Ucheibe, estrela maior do Benfica no valioso empate a um golo em Frankfurt, garantiu: “Estamos prontas para fazer história. Queremos deixar a família benfiquista orgulhosa”.



Após quatro rondas, o Benfica é segundo classificado do Grupo A da Liga dos Campeões feminina de futebol, com sete pontos, menos cinco do que o já apurado FC Barcelona e mais três do que o Eintracht Frankfurt. O Rosengard está a zero.



O encontro entre o Rosengard e o Benfica, da quinta jornada do Grupo A, realiza-se esta quinta-feira, pelas 17h45 (em Lisboa), no Malmö Idrottsplats, com arbitragem da croata Ivana Martincic.