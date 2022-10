"Champions". Filipa Patão promete "equipa à Benfica"

Filipa Patão assegurou que, apesar de o adversário ser o vice-campeão europeu e crónico candidato ao título, o Benfica irá jogar com a mesma atitude de sempre, "a pressionar, ofensivo e a procurar ter a posse da bola".

"As jogadoras vão dar a alma e tudo o que têm [frente ao FC Barcelona] e no final do jogo vão sentir um orgulho imenso por representar o Benfica na Liga dos Campeões", disse Filipa Patão, que falava numa conferência de imprensa via Zoom.

A treinadora assegurou que "o Benfica irá manter a mesma atitude competitiva que tem demonstrado ao longo da época" e o objetivo passa por afirmar a evolução do seu futebol e "dificultar ao máximo" a vida da formação espanhola.

Filipa Patão antevê uma partida "complicada", mas assegura que "cada jogo é um jogo e cada equipa tem as suas valias", considerando que o FC Barcelona apresenta um estilo de futebol semelhante ao encarnado, "rendilhado e menos objetivo no ataque à profundidade".

Em Barcelona, o Benfica não poderá contar com Sílvia Rebelo, Ana Seiça, Catarina Amado e Lúcia Alves, esta última a cumprir castigo, mas a ausência das quatro defesas não altera o estado de espírito.

"São elementos da linha defensiva, mas o azar de umas é a sorte de outras e é uma oportunidade para outras jogadoras. Com o plantel que temos, será dada uma boa resposta e vão mostrar que estão preparadas para mostrar serviço", disse Filipa Patão na antevisão do jogo.

Pauleta vê a equipa preparada

A médio espanhola Pauleta, de 25 anos, considerou que a participação nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, num grupo que inclui FC Barcelona, Bayern Munique e FC Rosengard, constitui um momento de responsabilidade acrescida e mais um passo para afirmar o crescimento do futebol feminino português.

"A equipa está preparada para dar o seu melhor e quem entrar fará um bom jogo, muito pelo espírito de equipa e de sacrifício. Queremos fazer uma boa Liga dos Campeões. Conseguido o apuramento, a equipa ganhou muita confiança e, seja qual for o resultado, manteremos o foco e seremos consistentes para realizar uma boa fase grupos", vincou Pauleta.

A médio do Benfica diz ser "especial" regressar a Espanha e é com "orgulho" que irá defrontar o FC Barcelona, com a missão de continuar na senda dos bons resultados.

"Era muito importante começar bem a época e estamos num pico de forma bastante bom. A chave do grupo é a união", realçou Pauleta.

O Benfica defronta na quarta-feira o FC Barcelona, pelas 20h00, em encontro referente à primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.