"Champions". Liverpool é pesadelo para o Benfica

Neste momento, o Liverpool pertence, juntamente com Manchester City e Bayern Munique, ao trio de "reis" da Europa, bem acima do resto, e, face aos quais, para um clube da dimensão dos encarnados, é mais provável perder do que ganhar.Os comandados do alemão Jürgen Klopp são mais do que favoritos e, tudo o que não seja o seu apuramento para as "meias", que falharam nas duas últimas duas edições - após duas finais consecutivas, com título em 2018/19 -, será um escândalo.Do outro lado do campo, o brasileiro Alisson dá toda a segurança na baliza, Trent Alexander-Arnold e o escocês Robertson imensa profundidade nos corredores e, ao meio, o neerlandês Van Dijk é um pilar, que Matip complementa.No meio-campo, não há estrelas da mesma dimensão, mas abunda a competência e a intensidade, em jogadores como Fabinho, Thiago Alcântara e Henderson, mais Curtis Jones, Keita, Oxlade-Chamberlain ou Milner.Traduzido, o Liverpool é uma super equipa, sem defeitos, e muito difícil de parar, pelo que o Benfica vai, certamente, sofrer precisando do jogo perfeito, de não cometer erros e aproveitar tudo, para viver o sonho.





O conjunto de Nélson Veríssimo tem, ainda assim, algumas coisas às quais se pode agarrar, como o histórico de três vitórias nos últimos três jogos caseiros com os "reds" (1-0 em 1984/85 e 2005/06 e 2-1 em 2009/10), e a inesquecível eliminatória de há 16 anos, na qual deu seguimento ao 1-0 caseiro com um 2-0 fora.



Embora esse Liverpool fosse o detentor do troféu, este é, claramente, superior, mas, na atualidade, também há algo que pode de alguma forma ser aliado do Benfica, o jogo dos "reds" com o Manchester City, muito importante para a definição da "Premier League", a meio da eliminatória.



Cinco dias após visitar a Luz e três antes de receber os encarnados, o "onze" de Klopp visita o City, algo que pode distrair os "reds": não é muito provável que aconteça, mas, se não for isso, também não há mais nada.



O encontro da Luz acontece na sequência da paragem das seleções, sendo que, no ensaio geral, o Benfica esteve longe de dar boas indicações, ao perder por 3-2 no reduto do Sporting de Braga, na ronda 28 da I Liga.



A formação encarnada ainda recuperou de 0-2, iniciado com um livre direto "fantasma", para 2-2, mas saiu derrotada, num jogo em que se voltou a destacar o avançado uruguaio Darwin Núñez, que entrou ao intervalo, marcou um golo, de penálti, e fez a assistência para o outro, de João Mário.



Pelo contrário, o Liverpool somou a 10.ª vitória consecutiva na "Premier League" - após o 2-2 no reduto do Chelsea, em 2 de janeiro -, ao bater em casa o modesto Watford, 18.º e antepenúltimo, por 2-0, com tentos de Jota e Fabinho.



O encontro entre o Benfica e o Liverpool, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.