"Champions". Roger Schmidt recusa jogar para o empate

"Não pensamos na matemática. A Juventus precisa de duas vitórias, nós precisamos de um ponto. Mas temos de jogar bem e todos sabem que não jogamos para o empate. Temos de estar focados de modo a entrar em campo e vencer. Temos de acreditar em nós, sermos bravos, aproveitar a vantagem de jogar em casa e de estar a jogar na Champions", disse o alemão na antevisão à partida desta terça-feira (20h00), no Estádio da Luz.



O técnico também respondeu com cautela às questões relacionadas com o mau momento da equipa comandada por Maximo Allegri, atual 9.ª classificada na Serie A italiana: "Não é sensato pensar dessa forma e não olhar para a 'Juve' como uma equipa de topo. Tem um treinador muito experiente, uma equipa muito forte e temos de estar prontos para isso. Temos de estar calmos e de estar ao nosso melhor nível para passar. Seria um erro subestimar a nossa situação".



Respondeu da mesma forma quando questionado confrontado sobre as várias ausências forçadas na equipa italiana: "Não é bom para nenhuma equipa quando faltam jogadores, mas no futebol profissional estamos habituados a isso e temos de encontrar soluções. A 'Juve' tem um bom plantel e nós só temos de pensar no que podemos fazer durante os 90 minutos".