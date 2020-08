"Champions". Três adversários possíveis para o Benfica na 3.ª pré-eliminatória

De recordar que as pré-eliminatórias estão divididas entre o Caminho dos Campeões e o Caminho dos não-campeões, grupo onde se insere a equipa do Benfica pela classificação obtida na I Liga 2019/20.O Rapid Viena eliminou o Lokomotiva Zagreb (0-1), o PAOK venceu o Besiktas por 3-1 e o AZ Alkmaar afastou o Viktoria Plzen (3-1 após prolongamento).Ao ganharem ao Besiktas, os gregos do PAOK, treinados por Abel Ferreira, "empurraram" o Gent para o lote dos cabeças de série e, pelo facto de apresentarem um coeficiente europeu inferior, ocuparam o lugar dos belgas no núcleo de possíveis oponentes do Benfica na 3.ª ronda.As partidas do “play-off”, a sortear amanhã (dia 1) realizam-se a 22 e 30 de setembro (duas mãos).A vitória do Sevilha na Liga Europa fez com que a turma espanhola, já qualificada para a “Champions”, entre no Pote 1 – reservado aos cabeças de série – do sorteio.

A 1 de outubro realiza-se o sorteio da fase de grupos.