"Champions". Villarreal no topo das preferências do Benfica

O conjunto espanhol doé o detentor da Liga Europa e eliminou a Juventus, com um categórico triunfo por 3-0 em Turim, após um empate a um golo em Espanha, mas, ainda assim, é o oponente "ideal" para o Benfica.A seguir ao conjunto de Unai Emery, deverá constar na lista de preferências dos encarnados outro clube espanhol, o, "carrasco" do FC Porto na fase de grupos, num duelo que marcaria o regresso à Luz de João Félix, e de Oblak.Nos quartos de final, só para equipas do "top 4" do ranking de países da UEFA, com exceção do Benfica, está ainda uma terceira equipa espanhola, o, que afastou o Paris Saint-Germain, de Mbappé, Messi e Neymar, e mete respeito pelas suas 13 "orelhudas", contra nenhuma dos seus compatriotas.Qualquer das equipas de Espanha será, à partida, um mal menor para o Benfica, que poderá também reencontrar o, o campeão europeu em título, face ao qual caiu nos "quartos" de 2011/12 (0-1 em casa e 1-2 fora).Mesmo envolto em problemas, face às sanções impostas ao dono do clube, o russo Roman Abramovich, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia, os "blues" afastaram sem dificuldades o Lille, com um 2-1 em França, após um 2-0 caseiro.





Quanto aos outros possíveis adversários, as hipóteses de sucesso serão muitíssimo reduzidas, seja com os ingleses do Liverpool e do Manchester City, "carrascos" do Sporting nos "oitavos" (5-0 fora e 0-0 em casa), ou os alemães do Bayern Munique, vencedores em 2019/20.



Os encarnados têm, ainda assim, boas recordações dos "reds", que bateram nos "oitavos" de 2005/06 (1-0 em casa e 2-0 fora), sendo que nunca defrontaram o City, dos ex-benfiquistas Ederson, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva.



O Bayern Munique já venceu por duas vezes o Benfica em 2021/22, e de forma clara (4-0 na Luz e 5-2 na Allianz Arena), e também foi a equipa que afastou os encarnados na última presença nos "quartos", em 2015/16 (1-0 em casa e 2-2 fora).



A Liga dos Campeões não foge ao "top 4" do ranking da UEFA desde o triunfo do FC Porto em 2003/04, sendo que, em 2021/22, o Benfica é o único que ainda pode repetir a façanha, numa altura em que Portugal está no sexto posto.



O sorteio dos quartos de final, e das meias-finais, da Liga dos Campeões em futebol realiza-se na sexta-feira, em Nyon, na Suíça, a partir das 12h00 locais (11h00 em Lisboa).