Chapecoense na Eusebio Cup a 22 de julho

A edição de 2017 terá um forte simbolismo. Desde a primeira hora, num constante esforço de estreitar relações entre o Benfica e o clube brasileiro, Nilo Traesel, antigo presidente da Chapecoens, acabou por ter um papel relevante nas conversações entre ambas as direções.



Depois de em 2015 ter sido disputado no México, o troféu de pré-temporada do Pantera Negra voltou a ser jogado em Lisboa no ano passado, frente ao Torino – clube que, à semelhança do que aconteceu com a Chapecoense, foi vítima de um acidente aéreo. Em 1949, depois de um encontro particular frente ao Clube da Luz, o avião que transportava a equipa no regresso a Itália despenhou-se em Superga.





Este ano, mais um tributo a uma equipa que viveu uma tragédia… A Eusébio Cup já tem uma história interessante e foram várias as equipas e os jogadores de renome que disputaram a prova.



No dia 22 de julho, o Estádio da Luz recebe mais uma edição do troféu de homenagem a um dos jogadores que é presença constante nas listas e votações de melhores jogadores de Futebol de sempre.





Recorde-se as nove edições da Eusébio Cup:

2008: Inter Milão-SL Benfica, 0-0 (5-4 gp)

2009: SL Benfica-Milan, 1-1 (5-4 gp)

2010: Tottenham-SL Benfica, 1-0

2011: SL Benfica-Arsenal, 2-1

2012: SL Benfica-Real Madrid, 5-2

2013: São Paulo-SL Benfica, 2-0

2014: Ajax-SL Benfica, 1-0

2015: Monterrey-SL Benfica, 3-0

2016: Torino-SL Benfica, 1-1 (6-5 gp)