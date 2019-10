Chiquinho regressa aos convocados do Benfica dois meses depois da lesão

Chiquinho volta a fazer parte das opções do técnico Bruno Lage, dois meses depois de ter sofrido uma desinserção do tendão médio adutor da perna esquerda, no `clássico` caseiro diante do FC Porto, que ditou a derrota dos campeões nacionais, por 2-0, em 24 de agosto.

A mesma lesão que afetou Chiquinho afasta agora Rafa da visita a Tondela, depois de o avançado se ter lesionado no duelo com o Lyon, para o grupo G da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Além do extremo internacional português, o boletim clínico inclui ainda o avançado espanhol Raúl de Tomás, que também está de fora da próxima partida do Benfica, devido a uma "entorse no tornozelo esquerdo", segundo avança o clube da Luz.

Na lista de 20 atletas convocados por Bruno Lage destacam-se ainda os regressos de Caio Lucas e Jota, bem como a chamada do guarda-redes dos sub-23 Fábio Duarte.

O Benfica, segundo classificado da I Liga, com 18 pontos, visita o Tondela, quinto, com 12, no domingo, a partir das 15:00.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Zlobin e Fábio Duarte.

- Defesas: André Almeida, Ferro, Tomás Tavares, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo.

- Médios: Pizzi, Taarabt, Florentino, Chiquinho, Gedson, Caio Lucas, Gabriel e Cervi.

- Avançados: Jota, Seferovic e Carlos Vinícius.