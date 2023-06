Christopher Hedberg reforça equipa de andebol do Benfica

”, afirmou o ponta direita Christopher Hedberg, de 30 anos, que representava há três épocas os noruegueses do Elverum.Christopher Hedberg irá vestir a camisola número 4 do Benfica e afirmou estar entusiasmado com a mudança para os encarnados e para Lisboa, prometendo explorar a cidade assim que puder.O internacional sueco conta no seu currículo com passagens por alguns clubes do seu país, como Alingsas HK, HK Aranas e IFK Skoved, antes de rumar à Noruega para representar o Elverum. Conquistou uma liga norueguesa e uma Taça da Noruega.Hedberg é o terceiro reforço do Benfica para a próxima época, depois das contratações do ponta esquerdo internacional islandês Stiven Valencia (ex-Valur) e do treinador espanhol Jota González, que integrava a equipa técnica do Paris Saint-Germain.