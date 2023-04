“Clássico”. Benfica pode ficar mais perto do título

No Estádio da Luz, as duas equipas chegam ao clássico da 27.ª jornada separadas por 10 pontos, com o líder Benfica, que venceu os últimos 10 jogos na prova, como claro favorito a conquistar a atual edição da I Liga e a ocupar uma posição bem mais confortável do que o ainda campeão nacional, segundo.



Mesmo que sofra o segundo desaire em todo o campeonato, depois do 0-3 em Braga, à 14.ª ronda, a formação de Roger Schmidt continua com todas as condições para chegar ao título, que será o 38.º da história do clube lisboeta, enquanto o FC Porto tem Sporting de Braga e Sporting na perseguição, na luta pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.



Por outro lado, um triunfo do Benfica abre a "passadeira vermelha" e acaba com qualquer dúvida que ainda possa existir quanto ao futuro campeão nacional.



No FC Porto, uma derrota na Luz, tal como aconteceu na primeira volta no Dragão (1-0, com um golo de Rafa), pode abrir ainda mais a luta pelos milhões da "Champions", deixando a equipa de Sérgio Conceição sem margem de erro até à última jornada.



O FC Porto chega a esta ronda com dois pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, terceiro classificado, e com mais sete do que o Sporting.



Do lado do Benfica, que procura a 11.ª vitória seguida na I Liga, Gonçalo Guedes deverá ser a única baixa, devido a lesão, com Roger Schmidt a ter praticamente todo o plantel à sua disposição (o alemão Draxler também está lesionado, mas raramente fez parte das opções principais do técnico encarnado).



Cenário bem diferente tem o FC Porto, com o guarda-redes Diogo Costa, os defesas Pepe e João Mário e o avançado Evanilson todos em dúvida, devido a problemas físicos.



Na temporada 2021/22, os "dragões" foram vencer à Luz por 1-0, com um golo do nigeriano Zaidu nos descontos, reforçando o bom registo na casa do rival nos últimos anos.



Desde 2010, o FC Porto só por duas vezes caiu no terreno do Benfica para a I Liga, em 2014 e 2018, tendo alcançado seis vitórias e quatro empates.



O clássico Benfica-FC Porto está agendado para as 18h00, com arbitragem de Artur Soares Dias.